Weltweit sind immer mehr Menschen online.

Laut der Internationalen Telekommuniktionsunion ITU haben schätzungsweise 6,3 Milliarden Menschen Zugang zum Internet, also 76 Prozent der Weltbevölkerung. Im letzten Jahr waren es der ITU zufolge zwei Prozentpunkte weniger.

In Ländern mit hohem Einkommen ist die Quorte noch höher und liegt bei über 90 Prozent, in Ländern mit niedrigem Einkommen bei nur rund 30 Prozent. Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren sind laut den Telekommunikationsexperten außerdem stärker vernetzt als der Rest der Bevölkerung.

Insgesamt zwei Milliarden Menschen sind allerdings noch immer komplett vom Netz abgeschnitten. Nach Einschätzung der ITU ist das ein großer Nachteil, weil Offline-Sein unter anderem den Ausschluss von Bildung und Beschäftigung bedeute.