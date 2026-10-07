In Parks und auf Freibadwiesen sieht man sie inzwischen überall: Nilgänse. Die Tiere kommen eigentlich aus Afrika und wurden im 17. Jahrhundert als Zootiere nach Europa gebracht. Inzwischen leben allein in Deutschland zehntausende Nilgänse.

Forschende vom Senckenberg-Forschungszentrum für Biodiversität und von der Uni Frankfurt haben 100 erlegte Nilgänse aus einer ländlichen Region in Hessen untersucht. Ein Ergebnis: Am häufigsten fraßen die Tiere Mais, der in der Gegend auf Feldern wächst - aber auch Erdbeeren, sogar außerhalb der Saison. Die Forschenden sagen, Nilgänse fressen das, was da ist - zum Beispiel auf Feldern oder in der Nähe von Menschen, die sie füttern oder ihren Müll offen liegen lassen.



Neue Parasiten im Gepäck