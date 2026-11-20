Geschlechtertrennung wie unter den Taliban - das haben Studentinnen einer Uni im Süden des Irak ihrer Hochschulleitung vorgeworfen.

Denn die hatte vor kurzem beschlossen, dass Studentinnen in Zukunft nicht mehr von männlichen Dozenten unterrichtet werden.

In den letzten Tagen haben deshalb hunderte Studentinnen protestiert. Eine irakische Frauenrechtlerin nannte die Uni-Entscheidung eine "gesellschaftliche Katastrophe". Und eine britisch-irakische Feminismusforscherin hat gegenüber dem Guardian von einem besorgniserregenden Trend im Irak gesprochen, in Bezug auf Frauenrechte.

Die Studentinnen selbst berichten auch von Einschüchterungsversuchen der Uni. Sicherheitskräfte hätten Fotos von den Demonstrierenden gemacht. Und die Uni-Leitung habe ihnen geraten, ihr Studium abzubrechen, wenn sie mit den Änderungen nicht einverstanden seien.