Die Niederlande wollen nächstes Jahr jetzt doch nicht beim Eurovision Song Contest mitmachen.

Letzten Monat hatte es noch andere Signale gegeben. Jetzt erklärte der zuständige Sender NPO aber, dass sich das Land doch nicht am Musikwettbewerb beteiligt. Grund für den Ausstieg ist, dass auch Israel mitmacht. Der Mediendirektor von NPO sagte, dass das "verschiedene Reaktionen in der Gesellschaft" auslöse, sowie "Diskussionen und Spaltung". Die Senderverantwortlichen hätten deshalb entschieden, dass es "noch zu früh sei, 2027 am ESC teilzunehmen".

Schon in diesem Jahr hatten die Niederlande und vier weitere Länder den ESC boykottiert, aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Laut seinem Regelwerk muss der ESC neutral und unpolitisch sein.

Der nächste ESC findet im Mai in der bulgarischen Küstenstadt Burgas statt.