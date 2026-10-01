In Italien gelten jetzt neue Regeln für Schulen: Burka und Nikab sind für Schülerinnen verboten.

Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Dekret der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterschrieben. Damit sind die Regeln jetzt in Kraft. Ab dem nächsten Schuljahr dürfen in den ersten Klassen außerdem höchstens 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler neu zugewandert sein und noch nicht gut Italienisch sprechen. Auch Eltern mit großen Sprachproblemen müssen Italienisch lernen, wenn sie sich sonst nicht mit der Schule verständigen können.

Das Dekret muss noch vom Parlament in ein Gesetz umgewandelt werden.

In Italien wird nächstes Jahr gewählt. Migration und Integration sind dort wichtige Themen. Meloni steht dabei von rechts unter Druck: Die neue Partei Futuro Nazionale von Ex-General Roberto Vannacci fordert einen noch härteren Kurs gegen Migration.