Reich sind vor allem die anderen - den Eindruck haben offenbar viele hier in Deutschland.

Eine neue Untersuchung vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft zeigt: Viele Menschen unterschätzen, wie hoch ihr Einkommen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung liegt. Wer zum Beispiel als Alleinlebender im Jahr 2024 mehr als 6.050 Euro Nettoeinkommen hatte, gehörte schon zu den einkommensreichsten vier Prozent der Bevölkerung hier. Zur Mittelschicht zählte ein Singlehaushalt mit zwischen 1.940 und 3.630 Euro netto.

Laut IW sehen sich die meisten in der Mittelschicht. Als einen Grund dafür, dass Leute das Ganze oft falsch einschätzen, sehen die Fachleute das Vergleichen mit dem direkten Umfeld. Sie sagen: Viele vergleichen sich vor allem mit dem Kollegen- oder Freundeskreis und Leuten aus der Nachbarschaft. Dann hält man sich schnell für durchschnittlich, auch wenn es in der Gesamtverteilung anders aussieht.

Die Studie basiert auf aktuellen Befragungsdaten zu Einkommen und ‌Lebensbedingungen in ‌der EU für 2024. Das IW hat auf der Basis einen Rechner online gestellt - da kann man checken, wo das eigene Einkommen in der Verteilung liegt.