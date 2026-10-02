Schon seit den 1990ern wird darüber gestritten, ob im Südatlantik ein großes Walschutzgebiet eingerichtet wird.

Jetzt ist der Plan bei einer Konferenz der Internationalen Walfangkommission in Australien wieder gescheitert. Der Vorschlag von Argentinien, Brasilien und Uruguay für das Schutzgebiet hat nicht die nötige Mehrheit bekommen. Das Schutzgebiet hätte mehr als doppelt so groß wie die USA werden sollen. Die Gegner der Pläne haben aber an ihrer Blockade festgehalten. Dazu zählen Norwegen, die Elfenbeinküste und mehrere Karibikländer. Das Walfangland Japan ist vor einigen Jahren aus der Kommission ausgetreten. Der International Fund for Animal Welfare kritisiert, das Schutzgebiet im Südatlantik würde von Walfangnationen und ihren Unterstützern blockiert, die dort nicht mal selbst Wale jagen. Das sei empörend.

Japan, Norwegen und Island halten bisher trotz einem weltweiten Moratorium für den Walfang an der kommerziellen Jagd fest. Norwegen hat nochmal betont, Wale müssten grundsätzlich nutzbar sein.

Weltweit gibt es bisher zwei Schutzgebiet für Wale - eins in der Antarktis und eins im Indischen Ozean.