Ins Café gehen und mit Katzen spielen, Eulen beobachten oder Otter füttern: In Japan sind Cafés mit Tieren ziemlich beliebt. Aber wie viele gibt es überhaupt im Land? Mit welchen Tieren? Und wie werden die gehalten? Darüber haben Japans Behörden kaum Infos. Denn für solche Cafés gibt es bisher keine klaren Standards.

Japans Umweltministerium will das ändern - und hat in einem ersten Schritt eine Umfrage gestartet. Bei der kann jeder im Land mitmachen. Abgefragt wird zum Beispiel, wo sich das Tiercafé genau befindet, welche Tiere gehalten werden, und wie die Besucherinnen und Besucher die Versorgung und Gesundheit von Hund, Katze, Schwein und Co. so einschätzen.

Die Regierung plant auch eine Aufklärungskampagne und sagt, dass sie bisher zu wenig über die Risiken von "Streichelcafés" informiert hat. Vor allem was den Kontakt mit exotischen Tieren angeht. Tierschutzorganisationen fordern schon lange klare und strenge Regeln für solche Geschäfte.