Japan will auf dem Mond nach Wasser suchen und entwickelt dafür einen neuen Rover.

Die japanische Raumfahrtbehörde hat ein Testmodell vorgestellt: Es hat vier Beine, kann sich aber auch auf zweien oder nur mit einem Bein fortbewegen. Das Gerät soll zum Südpol des Mondes reisen, um dort nach Wasser zu suchen. Das Wasser könnte dann vielleicht als Raketentreibstoff genutzt werden.

Die Mission heißt "Lupex", eine Abkürzung für Lunar Polar Exploration - und der Plan ist, dass das Erkundungsfahrzeug übernächstes Jahr zum Mond geschickt wird, in Zusammenarbeit mit Indien. Das Land hat es letztes Jahr schon geschafft, in der Nähe des Mond-Südpols eine Sonde zu landen.

In den Polarregionen des Mondes gibt es Gebiete, die nie Sonnenlicht abbekommen. Viele Fachleute glauben, dass es dort in der Nähe der Mondoberfläche Wasser gibt. Ein Ziel der Forscher ist es, Treibstoff für Raketen herzustellen, mit Wasserstoff.