Die Kirschblüte im Frühling lockt immer viele Touris an - aber auch im Herbst reisen viele nach Kyoto, um einer jahrhundertealten japanischen Tradition zu folgen: Momijigari - das Bewundern der prachtvollen Farben der Herbstbäume.

Zwischen dem späten 8. und 12. Jahrhundert - als Kyoto die kaiserliche Hauptstadt Japans war - gehörte das Betrachten des Herbstlaubs zu den beliebten saisonalen Zeitvertreiben des Adels. Die Adeligen gingen in die Berge und schrieben Gedichte, in denen sie die Schönheit der herbstlichen Farben priesen.

Klimawandel verändert

Im Laufe der Zeit wurden Bäume wie der Japanische Ahorn in den Residenzen des Adels und in den Tempeln und Gärten Kyotos angepflanzt.

Dieses Jahr sind die herbstlichen Farben zum gewohnten Zeitpunkt zu sehen. Forschende sagen aber, dass der Klimawandel den Höhepunkt der berühmten Laubfärbung weiter nach hinten schiebt.