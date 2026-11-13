Im Netz ist sexuelle Belästigung für junge Menschen keine Seltenheit - das zeigen Daten aus der neuen JIM-Studie, die jedes Jahr den Umgang mit Medien von 12- bis 19-Jährigen untersucht.

Demnach haben fast 30 Prozent schon einmal sexuelle Belästigung im Netz erlebt. Sechs Prozent passiert das sogar regelmäßig. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, im vergangenen Monat Falschinformationen begegnet zu sein.

Insgesamt hat sich die Mediennutzung zum Vorjahr wenig verändert. Die durchschnittliche Zeit am Smartphone betrug bei jungen Menschen knapp vier Stunden am Tag. Als wichtigste App nennen die meisten Whatsapp, es folgen: Instagram, Snapchat und Tiktok. Künstliche Intelligenz wird als Informationsquelle wichtiger: Drei Viertel aller Jugendlichen nutzen KI für Hausaufgaben.

Gut 80 Prozent der Befragten lesen zumindest ab und zu ein Buch. Über die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen sehen weiterhin mehrmals pro Woche lineares Fernsehen. Für die JIM-Studie wurden 1.200 junge Menschen befragt. Finanziert wird die Studie aus dem Rundfunkbeitrag.

