Krebsvorsorge besteht nicht nur aus Untersuchungen. Zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs wird zum Beispiel auch eine Impfung angeboten, gegen das HP-Virus.

Für Mädchen gibt es die Impfung jetzt seit fast zwanzig Jahren als Kassenleistung. Daten der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren zeigen jetzt nach einem Bericht der AOK, dass seitdem die Zahl der Fälle von Gebärmutterhalskrebs bei jungen Frauen in Deutschland deutlich gesunken ist.

In den ersten Jahrgängen, die die Impfung kostenlos in Anspruch nehmen konnten, lag die Zahl der Neuerkrankungen bis zum Alter von 31 Jahren bei etwa 25 pro 100.000 Frauen. In den vorherigen Jahrgängen waren es noch rund doppelt so viele Fälle.

Mittlerweile bezahlen die Krankenkassen auch HPV-Impfungen für Jungen, um sie selbst zum Beispiel vor Anal- und Peniskarzinomen zu schützen und damit sie später ihre Partnerinnen und Partner beim Sex nicht mit dem HP-Virus anstecken.