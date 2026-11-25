Heute passiert das bei jungen Menschen im Schnitt seltener. Das zeigt eine Befragung der Stiftung für Zukunftsfragen, bei tausenden Menschen zwischen 18 und 35. Deutlich weniger als die Hälfte hat demnach mindestens ein Mal in der Woche Sex mit jemand anderem. Vor 20 Jahren waren es noch fast zwei Drittel.
Und viele junge Menschen hatten in einem Jahr auch gar keinen Sex: Fast ein Viertel. Hier ist der Anteil deutlich gestiegen.
Die Gründe sind vielfältig
Gründe sind Fachleuten zufolge unter anderem, dass es mehr Singles gibt - die nicht immer einen Sexualpartner haben. Und seit es das Internet gibt, ist ein deutlicher Sex-Knick zu beobachten. Ein Experte sagte der Agentur dpa, durch erotisch Inhalte im Netz könnten Menschen ihre sexuellen Spannungen alleine und ohne sozialen Aufwand abbauen. Solo-Sex hat nämlich Befragungen zufolge deutlich zugenommen.
Deutschland steht damit nicht alleine da. Eine neue Studie aus Großbritannien bestätigt den Trend. Und auch eine französische Studie war zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.