Mindestens ein Mal in der Woche Sex? Das war vielleicht vor 20 Jahren noch so.

Heute passiert das bei jungen Menschen im Schnitt seltener. Das zeigt eine Befragung der Stiftung für Zukunftsfragen, bei tausenden Menschen zwischen 18 und 35. Deutlich weniger als die Hälfte hat demnach mindestens ein Mal in der Woche Sex mit jemand anderem. Vor 20 Jahren waren es noch fast zwei Drittel.

Und viele junge Menschen hatten in einem Jahr auch gar keinen Sex: Fast ein Viertel. Hier ist der Anteil deutlich gestiegen.