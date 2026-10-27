Kanada hat schon jetzt eins der liberalsten Gesetze zur Sterbehilfe - und es soll weiter gelockert werden.

Die Regierung bringt ein Gesetz auf den Weg, mit dem Menschen Sterbehilfe im Voraus beantragen können, für einen Zeitpunkt, wenn sie so eine Entscheidung gar nicht mehr treffen könnten.

Der Justizminister sagte, damit wird es möglich, die Wünsche von Erwachsenen zu respektieren, falls bei ihnen eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, die ihnen die Fähigkeit zu der Entscheidung rauben könnte. Zugleich soll es aber strenge Sicherheitsvorkehrungen geben, damit die Entscheidung freiwillig bleibt. Außerdem soll ein Antrag im Voraus nicht automatisch bedeuten, dass später Sterbehilfe gewährt wird. Es muss dann noch ein "unerträgliches Leiden" festgestellt werden. Behindertenverbände sehen die Pläne zum Teil kritisch.

In Kanada ist Sterbehilfe seit zehn Jahren legal. Vor fünf Jahren wurde das Gesetz erweitert, auch Menschen mit unheilbaren, aber nicht tödlichen Erkrankungen können sich für den Tod entscheiden. Sterbehilfe im Voraus ist auch in anderen Ländern legal, etwa in den Niederlanden, Belgien und Spanien.