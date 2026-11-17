In Südafrikas Metropole Kapstadt gibt es gerade viel Ärger um eine Pavianherde.

Die Behörden wollen die Tiere einfangen und in ein Schutzgebiet bringen. Sie sagen, dass die Paviane eine Gefahr sind - für Menschen und für die Affen selbst, weil einige Bewohner zu Waffen greifen.

Tierschützerinnen und -schützer und auch manche Anwohner protestieren gegen die Umsiedlung. Sie sagen, dass die Paviane nicht aus ihrer Umgebung gerissen werden sollten. Die Tiere stehen in Kapstadt unter Schutz, dadurch hat sich ihre Population vergrößert. Gleichzeitig sind in den Gegenden, wo die Tiere klassischerweise nach Nahrung suchen viele, viele vornehme Häuser entstanden.

Bei einer Umsiedlung vor ein paar Tagen gerieten Demonstrierende und Behörden aneinander. Eine Person sprühte mit einem Feuerlöscher auf das Auto, in dem die Tiere abtransportiert werden sollten.

Das wiederum löste Kritik anderer Tierschützer aus: Sie warnten, dass so eine Verzögerung die ohnehin gestressten Tiere nochmal mehr in Angst versetzen könnte. An anderer Stelle verlief der Protest friedlich: Da versammelten sich dutzende Menschen vor dem Wildtierzentrum in Kapstadt und banden Blumen an den Zaun.