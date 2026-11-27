Schon kurz nach der Geburt könnten sich Herzmuskelzellen nicht mehr teilen und beschädigtes Gewebe kann nicht erneuert werden. Das liegt laut einer Studie im Fachmagazin Nature Cardiovascular Research ausgerechnet daran, dass unser Herz ständigt pumpt. Forschende haben Herzmuskelzellen im Labor dazugebracht, nicht mehr zu schlagen. Sobald sie damit aufhörten, bauten die Zellen Sarkomere ab, also Strukturen, die dafür sorgen, dass sich die Herzmuskelzellen zusammenziehen. Stattdessen bereiteten sich die Zellen auf eine Teilung vor.

Als die Forschenden die Schlagaktivität wiederherstellten, kehrte sich alles um. Die Teilung wurde eingestellt und die Sarkomere für das Zusammenziehen wieder aufgebaut. Das Herz kann also offenbar nur entweder pumpen oder sich teilen.



Die Erkenntnisse könnten helfen, geschädigtes Herzgewebe auf Dauer doch zu reparieren, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt.