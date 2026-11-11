Ein Urteil aus London sorgt gerade für Hoffnung bei vielen homosexuellen Menschen in der Karibik. Denn in Trinidad und Tobago könnte ein umstrittenes Gesetz aus der Kolonialzeit jetzt endgültig Geschichte werden.

Das höchste Berufungsgericht für das Inselland hat jetzt grünes Licht gegeben: Einvernehmlicher Sex zwischen Erwachsenen gleichen Geschlechts darf nicht länger strafbar sein. Ausgelöst hatte den Fall ein schwuler Mann, der schon vor Jahren gegen das Gesetz geklagt hatte. Die Richter stellten klar: Wer einen Menschen liebt und mit ihm eine Beziehung führt, darf deshalb nicht kriminalisiert werden.

Zum Hintergrund: Die Regelung stammt noch aus der britischen Kolonialzeit und galt sogar für homosexuelle Beziehungen im privaten Raum. Das Urteil wird deshalb als wichtiger Erfolg für die LGBTQ+-Community gefeiert. Und es könnte auch über Trinidad und Tobago hinaus Wirkung haben, denn in mehreren Karibikstaaten stehen ähnliche Gesetze noch immer im Gesetzbuch.