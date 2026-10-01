Vor der Küste von Kenia liegt die Insel Lamu. Dort ist jetzt Baustart für die größte Erdölraffinerie in Ostafrika.

In der Nähe der beliebten Urlaubsinsel soll bald viel Rohöl verarbeitet werden. Der Bau der Groß-Raffinerie soll mindestens zweieinhalb Jahre dauern. Hinter dem Projekt steht Afrikas reichster Mann, der nigerianische Milliardär Aliko Dangote. Der glaubt, dass viele afrikanische Länder ihren Treibstoffbedarf bald selbst decken können. Das Rohöl soll unter anderem aus Uganda und anderen afrikanischen Ländern kommen – aber auch aus Westasien und den USA.

An der Raffinerie gibt es viel Kritik: Anwohner klagen wegen der Eigentumsrechte am Bauland. Umweltschutzorganisationen warnen vor Schäden am Ökosystem. Außerdem gibt es Sorgen um die historische Altstadt von Lamu Town. Die gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.