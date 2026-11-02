In Südkorea boomt die Wirtschaft aktuell so sehr wie schon lange nicht mehr. Grund dafür ist der weltweite Hype um Künstliche Intelligenz.

Die Tech-Konzerne im Land machen Milliarden mit Halbleitern und KI-Chips. Trotzdem macht sich Präsident Lee Jae Myung Sorgen. Der Wohlstand kommt nämlich längst nicht bei allen an.

Im Parlament hat Lee vor einer riesigen Kluft zwischen Reich und Arm gewarnt und vor sozialen Spannungen. Vor allem junge Leute haben es in Südkorea schwer, überhaupt einen Job zu finden. Als warnendes Beispiel nannte der Präsident die Jugendproteste in Europa. Damit es in Südkorea gar nicht erst so weit kommt, will die Regierung in Seoul gegensteuern. Geplant sind extra Hilfen für den Einstieg in den Job und vor allem bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen.