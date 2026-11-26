Das Raumfahrtunternehmen SpaceX darf bis zu eine Million Satelliten ins Weltall schicken.

Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat grünes Licht für das Mega-Projekt gegeben. Der Grund dahinter ist Künstliche Intelligenz. KI-Systeme fressen extrem viel Strom und brauchen riesige Rechenzentren. SpaceX will diese Rechenpower einfach ins All verlagern – weil die Satelliten dort oben fast rund um die Uhr Sonnenenergie tanken können.

Ganz ohne Zeitdruck läuft das Ganze aber nicht: Bis spätestens November 2033 muss SpaceX loslegen, und zwei Jahre später sollen schon 100.000 Satelliten um die Erde kreisen. Die US-Behörde findet das Projekt wichtig, damit die USA bei KI und Raumfahrt ganz vorne bleiben.