Der Film namens "Sanxingdui: Future Past" hat in den ersten zwei Wochen bloß umgerechnet 230.000 Euro eingespielt. In dem Film gerät die Menschheit in eine Krise, und zwar ausgerechnet durch ihre Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz. Hinweise auf einen Ausweg findet ein Archäologe in uralten chinesischen Kunstwerken.



Die Filmemacher sagen, dass sämtliche Bilder und ein Teil des Tons KI-generiert sind, die kreativen Entscheidungen wurden allerdings von Menschen getroffen. Die staatliche Nachrichtenagentur hatte den Film als großen Erfolg angekündigt. Ins Kino gingen dann aber nur wenige Menschen. Auf Bewertungsportalen im Netz werden vor allem steife Gesichtsausdrücke, unstimmige Bewegungen und eine schwer nachvollziehbare Handlung kritisiert.