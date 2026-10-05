Ob aus religiösen Motiven, oder um einfach mal eine Auszeit vom stressigen Alltag zu nehmen und mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu kommen: Es gibt viele Gründe, den traditionellen Jakobsweg zu gehen.

In diesem Jahr machen das wohl so viele Menschen wie noch nie. Das Pilgerbüro in Santiago de Compostela sagt, dass es jetzt schon 500.000 Pilgerurkunden ausgestellt hat. Bis zum Jahresende dürften es etwa 570.000 werden - was Rekord wäre. Schon letztes Jahr hatte es einen neuen Höchststand gegeben.

Der Jakobsweg ist ein Netz aus verschiedenen Routen. Der Hauptweg startet ganz im Süden von Frankreich und führt bis zur Stadt Santiago de Compostela in Spanien. Das sind knapp 800 Kilometer. Wer eine Pilgerurkunde haben möchte, muss mit Stempeln nachweisen, dass er mindestens die letzten 100 Kilometer zu Fuß gegangen ist.