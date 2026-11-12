Je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, kann die Suche nach einem Kita-Platz mühsam sein.

Eltern mit türkisch klingenden Nachnamen haben dabei offenbar schlechtere Chancen als Familien mit deutschen Namen. Das zeigt eine Studie mehrerer Forschungseinrichtungen, an der auch das ifo-Institut in München beteiligt war.

Dafür haben Forschende jeweils eine E-Mail mit immer dem gleichen Text an knapp 19.000 Kitas in ganz Deutschland geschickt. Unterschieden haben sich nur die Nachnamen der Eltern. Auf Anfragen von deutsch klingenden Namen haben laut dem Forschungsteam 71 Prozent der Kitas geantwortet, auf die von türkisch klingenden Namen nur 66 Prozent. Es gab für sie auch weniger konkrete Platzangebote. Besonders groß war die Benachteiligung in Regionen, wo es vergleichsweise wenige Kita-Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte gab.

Selbst dann, wenn die Eltern mit türkisch klingenden Nachnamen einen Hinweis auf einen Hochschulabschluss in ihrer Email-Signatur hatten, blieb die Ungleichheit bestehen.