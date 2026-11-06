Wie sich Hitzewellen anfühlen, konnten wir diesen Sommer selbst erleben. Ein Team unter Leitung eines Klimaforschers der FU Berlin schreibt jetzt im Fachmagazin Nature Communications, dass die Hitzewellen der Zukunft insgesamt viel krasser werden als bisherige.

Das Team hat Hitzewellen aus der Vergangenheit untersucht und dann berechnet, was die Zukunft bringen könnte - je nachdem, wie viele Treibhausgase noch ausgestoßen werden. Für Europa sagt die Prognose, dass Hitzewellen in ein paar Jahrzehnten mehrere Monate lang dauern könnten. Ohne Pause zwischendurch. Und dass es in vielen Regionen ganz normal sein wird, dass es jedes Jahr mindestens eine außergewöhnlich starke Hitzewelle gibt. Europa könnte laut den Berechnungen einer der Hitzewellen-Hotspots weltweit werden.

Der Studien-Leiter sagt, dass das Folgen hat für die Gesundheit der Menschen und die Natur. Und dass die Länder sich gut vorbereiten müssten und außerdem mehr für Klimaschutz tun sollten.