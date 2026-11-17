Diese Bilanz zieht die Entwicklungsorganisation Germanwatch in ihrem aktuellen Klimarisiko-Index. Die Organisation hat dazu Daten aus 178 Ländern ausgewertet. Am stärksten betroffen waren demnach Länder im globalen Süden - zum Beispiel Myanmar und Honduras. Dort hat es teils mehrere Wirbelstürme gegeben. Aber auch europäische Länder wie Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien stehen ziemlich weit oben auf der Liste.

Germanwatch veröffentlicht seinen Index seit fast 30 Jahren. Und zählt in dieser Zeit mehr als 900.000 Tote durch Wetterextreme - zum Beispiel durch Stürme, Hitzewellen oder Überflutungen. Weltweiter finanzieller Schaden: fast fünf Billionen Dollar.

In Antalya in der Türkei läuft gerade die Uno-Klimakonferenz. Germanwatch appellierte, Verluste und Schäden durch Wetterextreme müssten in den Gesprächen eine größere Rolle spielen.