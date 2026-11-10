Die Türkei ist aktuell Gastgeberin der Weltklimakonferenz. Ein wichtiges Thema dort ist die Frage, wie eine Welt ohne das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas aussehen könnte.

Doch die Türkei hat offenbar selbst kein unmittelbares Interesse, ohne diese fossilen Energieträger auszukommen: Präsident Recep Tayyip Erdogan freut sich stattdessen beim Onlinedienst X über zwei neu entdeckte Ölfelder im Südosten der Türkei. Dort liegen laut Erdogan 135 Millionen Barrel Rohöl unter der Erde. Ab dem kommenden Sommer könnten da dann mehr als 100.000 Barrel Öl pro Tag produziert werden.

Bei der Klimakonferenz unterstützt die Türkei einen Vorschlag für mehr Klimaschutz durch Elektrifizierung. Konkret ist damit gemeint, generell mehr Strom zu nutzen: beispielsweise fürs Heizen per Wärmepumpe oder durch mehr E-Autos im Verkehr. Damit das dem Klima was bringt, ist aber entscheidend, dass der Strom wiederum aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.