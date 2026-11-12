Kakteen sind gut an das Leben an heißen, trockenen Orten angepasst.

Eine neue Studie im Fachmagazin Nature weist jetzt aber darauf hin, dass Kakteen inzwischen nah am Limit leben. Durch den Klimawandel sind viele Kakteenarten bedroht. Ein Forschungsteam hat knapp tausend verschiedene Arten untersucht und sich angeschaut, wo überall diese Kakteen wachsen und wie sich in den kommenden Jahrzehnten dort das Klima voraussichtlich entwickeln wird. Besonders gefährlich für Kakteen sind extreme Dürren und Hitzewellen.

Das Ergebnis der Analyse: Durch heftigere Dürren und Hitze könnte ein Viertel der untersuchten Kakteenarten in den meisten Gegenden, wo sie heute vorkommen, in Zukunft nicht mehr überleben.

Insgesamt gibt es rund 2000 bekannte Kakteenarten auf der Welt. Sie wachsen meist in Wüsten, Halbwüsten und Steppen und kommen vor allem in Süd- und Nord-Amerika vor.