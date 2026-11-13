Wer eine Katze als Haustier hat, weiß: am Futternapf miauen viele Katzen besonders oft.

Aber wollen Katzen durch ihr Miauen Menschen gezielt dazu bringen, dass sie ihnen Futter geben, oder drücken sie nur ein Hungergefühl aus - oder Ärger, weil der Napf leer ist? Mit dieser Frage haben sich Forschende in einer kleinen Studie im Fachblatt Animal Behaviour beschäftigt.

Sie haben Experimente mit knapp 40 Katzen und deren Halterinnen und Haltern gemacht. Dabei wurde den Katzen ihr Lieblingsfutter in einer Dose gezeigt, und dann der Deckel zugemacht, so dass die Tiere nicht an das Futter kamen. Wenn ihre Bezugsperson mit im Raum war, miauten die Katzen 16 Mal häufiger, als wenn sie allein waren - vor allem, während sie den Testpersonen in die Augen schauten. Sie blickten auch häufig zwischen der Dose und "ihrem" Menschen hin und her. Die Forschenden vermuten deshalb, dass sich das Miauen tatsächlich gezielt an Menschen richtet. Ein Beweis dafür oder ein Hinweis, was genau Katzen uns damit sagen wollen, seien ihre Ergebnisse aber nicht.