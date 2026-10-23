Wir waschen uns die Hände, damit sie sauber werden. Wenn das Wasser aber auf verunreinigte Oberflächen trifft und überall hin spritzt, können sich dadurch auch Krankheitserreger verteilen.

Gerade in Krankenhäusern kann das zum Problem werden. Ein Forschungsteam berichtet im Journal of Hospital Infection, welche Vorgaben es weltweit für Waschbecken in Gesundheitseinrichtungen gibt. Und: Die Leitlinien in 39 Ländern unterscheiden sich teils deutlich.

Die Forschenden sagen, dass mehrere Merkmale das Infektionsrisiko beeinflussen könnten: Auf ebenen Beckenflächen kann sich leichter Wasser sammeln - das könnte Spritzer und Keimwachstum begünstigen. Wie tief das Becken ist, hat einen Einfluss darauf, wie weit sich Aerosole durch die Spritzer verbreiten können. Auch die Position von Abfluss und Wasserstrahl spielt offenbar eine Rolle.

Das Team sagt, dass es hier mehr Forschung braucht, um Infektionen in Krankenhäusern besser verhindern zu können.