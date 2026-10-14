Fast 30 Jahre nach dem Mord an Rap-Legende Tupac Shakur steht jetzt die Strafe für den Drahtzieher fest.

Der frühere Bandenchef Duane Davis muss für mindestens 40 Jahre ins Gefängnis. Der heute 63-Jährige war Anfang September schuldig gesprochen worden. Die Jury ist überzeugt, dass er den Mord an Tupac mit organisiert hatte. Auf die Spur kamen ihm die Ermittler unter anderem durch ein Buch, in dem Davis mit seiner Rolle bei der Tat geprahlt haben soll.

Tupac war 1996 in Las Vegas in einem Auto angeschossen worden. Wenige Tage später starb er im Krankenhaus. Er wurde 25 Jahre alt. Der Fall galt lange als eines der bekanntesten ungelösten Verbrechen in den USA.

Davis will gegen das Urteil in Berufung gehen.