Kryosphäre - das ist die Bezeichnung für alles gefrorene Wasser auf der Erde - also zum Beispiel Gletscher, Schneedecken oder Meereis.

In der Fachzeitschrift Science warnen jetzt Forschende vor dem Zustand der Kryosphäre. Ihre Analyse zeigt, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel das Eis stark bedroht und damit grundlegende Abläufe im Erdsystem. Laut Studie bringt der Verlust der Kryosphäre inzwischen langfristige Risiken für den Planeten und seine Ökosysteme und Gesellschaften mit sich. Die Forschenden verweisen zum Beispiel auf die schweren Überschwemmungen wie im August in Nepal nach einem Gletscher-Abbruch. Unter anderem das Abschmelzen der Eisschilde Grönlands und der Antarktis, das den Meeresspiegel ansteigen lässt, bedrohe Lebensgrundlagen.

Die Forschenden sagen auch, dass ihre Ergebnisse nur vorläufig sind. Die Daten zur Kryosphäre seien noch lückenhaft und es gebe große Unsicherheiten.

