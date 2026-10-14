Das Gemälde "Die Geburt der Venus" von Renaissance-Maler Sandro Botticelli ist eines der bekanntesten Gemälde überhaupt: Darauf steht eine nackte Frau mit langen blonden Haaren in einer Muschelschale, die gerade an einen Strand gespült wird.

Modell für diese Venus stand Botticellis Muse Simonetta Vespucci. Sie starb im Alter von nur 23 Jahren. Historische Quellen sagen an Tuberkulose - aber im Fachmagazin Medical Humanities schlagen Forschende jetzt eine andere Todesursache vor: nämlich einen Tumor in der Hirnanhangdrüse.

Denn Botticelli hat seine Modelle sehr realitätsnah abgebildet, und deshalb könne man aus ihnen auch Jahrhunderte später noch medizinische Hinweise rauslesen, sagen die Forschenden. Auf den Tumor kommen sie durch die Augenpartie von Simonetta Vespucci. In der sind Schwellungen zu erkennen, vor allem am linken Auge. Außerdem schieltE sie leicht. Das deutet laut der Studie auf einen großen Tumor in der Hirnanhangdrüse hin. Der könnte dann bei Botticellis Muse zu einem Infarkt geführt haben oder zu einer akuten Einblutung in die Drüse.



