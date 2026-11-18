Die Känguru-Methode wird von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen: Kommen Babys zu früh auf die Welt, sollten sie oft auf der nackten Haut der Mutter oder einer anderen Bezugsperson liegen.

Die Kuscheleinheiten sind auch für Babys ohne Probleme bei der Geburt gut. Eine Übersichtsstudie zeigt aber jetzt: Bei Frühchen kann die Methode Leben retten.

Demzufolge waren Frühchen weniger anfällig für Krankheiten - verglichen mit Frühgeborenen, die weniger Kontakt mit ihren Eltern hatten. Die Sterblichkeitsrate war geringer. Die Frühchen nahmen schneller an Gewicht zu. Oft konnten sie früher das Krankenhaus verlassen.

Die Känguru-Methode ist nur eine Ergänzung, kein Ersatz für die klassische Versorgung von Frühgeborenen. Dabei kommen die Kinder im Krankenhaus zum Beispiel in ein spezielles Wärmebett.