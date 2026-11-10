Die Natur schützen und trotzdem eine super Ernte einfahren - das muss sich nicht ausschließen.

Ein gutes Beispiel dafür liefert eine Studie im Nature-Journal Communications Earth and Environment. Dort zeigen Forschende, dass im Kakaoanbau eine hohe Artenvielfalt ziemlich hilfreich ist.

Sie haben den Ertrag von Plantagen in abgeholzten Landschaften verglichen mit Plantagen in der Nähe von Wäldern und anderen Nutzflächen. Letztere brachten fast vier Mal so viel Ertrag.

Die Forschenden erklären das so: Schattenbäume in und an den Plantagen sind zum Beispiel wichtig für Vögel und Fledermäuse. Und die helfen bei der Schädlingsbekämpfung, weil sie Insekten fressen, die Kakaobohnen schaden. Das steigert messbar den Ertrag. Wichtig ist aber, dass Schatten-Bäume gut verteilt sind - und den Plantagen nicht zu viel Licht nehmen.

Die Forschenden sagen: nachhaltiger Kakaoanbau braucht geschützte Wälder in der Nähe.