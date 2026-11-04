Die Techniken breiteten sich schnell bis nach Griechenland aus, aber für etwa 600 Jahre lang nicht darüber hinaus - bis sich anschließend die Landwirtschaft rasant im ganzen Mittelmeerraum durchsetzte.

Diese "Pause in Griechenland" ist bisher mit einem plötzlichen Kälteeinbruch (um etwa 6.600 v.Chr.) erklärt worden. Forschende des Leibniz-Zentrums für Archäologie schreiben jetzt aber, dass sie für einen Kälteeinbruch keine Belege finden konnten. Sie haben in Griechenland Jahrtausende alte Schalen von Schnecken untersucht - auf entsprechende Sauerstoffisotope. Die Schnecken gehörten zum Speiseplan der Menschen damals.

Laut den Forschenden ist Kälte also nicht der Grund, warum die Entwicklung der Landwirtschaft stoppte - stattdessen sollten soziale, wirtschaftliche und kulturelle Faktoren noch mal genauer untersucht werden.