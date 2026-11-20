Wenn das Handy keinen Akku mehr hat, steck es einfach in den Kaktus ein.

Das klingt erst mal verrückt, aber Kakteen können tatsächlich Strom liefern, auch wenn der längst nicht für einen Handy-Akku reicht. Für kleine Messinstrumente zum Beispiel aber schon - mit Strom sozusagen von einem lebenden Solar-Paneel.

Forschende aus Santa Cruz in Kalifornien haben das geschafft, indem sie die spezielle Art der Photo-Synthese der Pflanze genutzt haben. Der Kaktus sammelt nachts Kohlendioxid aus der Luft und speichert es zwischen. Tagsüber läuft dann die Photosynthese, aber nur auf der Seite, auf die die Sonne scheint. Zwischen Vorder- und Rückseite der Pflanze entsteht dabei ein Spannungsunterschied, und den haben die Forschenden mit einer Elektrode abgegriffen. Wenn mehrere Kakteen zusammengeschaltet wurden, kamen mehrere Volt zusammen. Das würde reichen z. B. für Überwachungs-Sensoren in der Landwirtschaft.