Wir werden immer älter -

laut Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, BiB, ist die Lebenserwartung in Deutschland 2025 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern und den Geschlechtern.

Am ältesten werden die Menschen demnach in Baden-Württemberg. Frauen erreichen dort im Schnitt gut 84 Jahre, Männer gut 80. Den größten Abstand zwischen Männern und Frauen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern: Dort sterben Männer statistisch mehr als sechs Jahre früher. Im Saarland ist der Unterschied mit 3,7 Jahren am kleinsten.Einen Grund für den Unterschied zwischen den Geschlechtern sehen die Forschenden darin, dass Männer häufiger Tabak konsumieren.Auffällig ist auch: Bundesweit ist die Lebenserwartung der Männer gestiegen. Bei Frauen ist sie dagegen in einigen Bundesländern gesunken, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, Bremen und Thüringen.Auch die Lebensbedingungen spielen eine Rolle. Laut BiB hängen die Unterschiede zwischen den Bundesländern besonders stark mit Einkommen, Bildung und Arbeitslosigkeit zusammen. Menschen mit wenig Geld und geringerer Bildung sterben statistisch gesehen früher.