Lesen und Vorlesen fordern das Gehirn und verändern es auch.

Das beschreiben Forschende zum Vorlesetag, der am Freitag stattfindet. Das Gehirn muss beim Lesen demnach improvisieren: Erste richtige Schriftsysteme gibt es erst seit ein paar tausend Jahren - zu kurz, um sich evolutionär richtig daran anzupassen. Im Gehirn arbeiten deshalb mehrere vorhandene Regionen zusammen, zum Beispiel Netzwerke, die eigentlich für die Gesichtserkennung zuständig sind. Sie werden beim Lesenlernen teils für die Verarbeitung von Schriftzeichen mitgenutzt.

Lesen bewirkt, dass sich neuronale Netzwerke im Hirn weiterentwickeln. Das zeigen auch Studien in Indien. Da sind Lesende und Nicht-Lesende untersucht worden. Und durch das Lesenlernen haben sich fast alle getesteten Fähigkeiten im Hirn verbessert: Die Objekt- und Gesichtserkennung, das Kurzzeit- und Langzeit-Gedächtnis und die Aufmerksamkeit. Auch logisches und abstraktes Denken profitierten.

Wenn man Kindern schon früh vorliest, dann beginnen solche Effekte schon zu wirken, bevor die Kinder selber lesen können.