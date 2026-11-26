Konkret geht es um den Wirkstoff Loperamid, der gegen Durchfall eingesetzt wird. Heftiger Durchfall ist ein typisches Ebola-Symptom, er führt zu einem oft tödlichen Flüssigkeitsverlust. Die Studie im Fachmagazin The Lancet zeigt: Bei Ebola-Patienten, die Loperamid bekommen haben, war die Sterblichkeit deutlich niedriger.
Die Forschenden sagen: Tabletten mit Loperamid kosten nur wenige Cent und müssen außerdem nicht gekühlt werden. Die Forschenden empfehlen, dass die Weltgesundheitsorganisation Loperamid in ihre Leitlinien für die Ebola-Behandlung aufnimmt. Dann könnten Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen auch große Mengen von diesem Medikament zur Verfügung stellen.
Die Studie basiert auf Patientendaten aus 20 Ebola-Behandlungszentren in Guinea, Liberia und Sierra Leone. Dort grassierten zwar andere Ebola-Virusstämme, aber die Fachleute sind recht sicher, dass Loperamid auch bei Infektionen mit dem aktuellen Stamm im Kongo hilft. Allerdings müsse man unter anderem noch bei der Dosierung weiterforschen.