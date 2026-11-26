Im Kongo breitet sich die Infektionskrankheit Ebola weiter aus. Einen Impfstoff gibt es bisher nicht – aber laut einer neuen Studie könnten vielleicht Medikamente helfen, die schon auf dem Markt sind.

Konkret geht es um den Wirkstoff Loperamid, der gegen Durchfall eingesetzt wird. Heftiger Durchfall ist ein typisches Ebola-Symptom, er führt zu einem oft tödlichen Flüssigkeitsverlust. Die Studie im Fachmagazin The Lancet zeigt: Bei Ebola-Patienten, die Loperamid bekommen haben, war die Sterblichkeit deutlich niedriger.

Die Forschenden sagen: Tabletten mit Loperamid kosten nur wenige Cent und müssen außerdem nicht gekühlt werden. Die Forschenden empfehlen, dass die Weltgesundheitsorganisation Loperamid in ihre Leitlinien für die Ebola-Behandlung aufnimmt. Dann könnten Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen auch große Mengen von diesem Medikament zur Verfügung stellen.

Die Studie basiert auf Patientendaten aus 20 Ebola-Behandlungszentren in Guinea, Liberia und Sierra Leone. Dort grassierten zwar andere Ebola-Virusstämme, aber die Fachleute sind recht sicher, dass Loperamid auch bei Infektionen mit dem aktuellen Stamm im Kongo hilft. Allerdings müsse man unter anderem noch bei der Dosierung weiterforschen.