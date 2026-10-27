Staub ist nicht nur auf der Erde ein Problem, sondern womöglich auch auf dem Mars - und zwar vor allem für die Ausrüstung von Astronautinnen und Astronauten und für ihre Gesundheit.

Davor warnt ein Forschungsteam aus den USA im Fachmagazin PNAS. Es hat Proben des Mars-Rovers Perseverance untersucht, darunter Staub aus Schwefel und Silikaten, die mit Phosphor und Eisen angereichert waren. Laut den Forschenden kann der Staub chemisch reagieren und ist potenziell giftig. Er könnte auf Dauer das Material von Raumanzügen angreifen.

Aber nicht nur das: Mit einer Größe von 100 und 200 Nanometern sind die Staubkörner klein genug, um tief eingeatmet zu werden. So könnten sie möglicherweise die Blut-Hirn-Schranke überwinden und lebenswichtige Organe schädigen.