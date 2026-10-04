Eierschalen sind in vielen Küchen einfach Abfall. Sie können aber zum Beispiel noch als Dünger verwendet werden.

Und ein Forschungsteam in den USA arbeitet daran, mit gemahlenen Eierschalen Metall-Bauteile leichter und gleichzeitig robuster zu machen. Die Forschenden haben dafür Eierschalenpulver in Magnesium eingearbeitet. Durch Reibung und Druck verteilten sich die Schalenpartikel im Metall. Seine Struktur wurde feiner. In ersten Labortests war das Ergebnis härter und hielt auch einer Belastung besser stand als reines Magnesium.

Die Forschenden hoffen, dass ihr Verfahren in Zukunft hilft, mineralische Rohstoffe durch Abfall-Recycling zu ersetzen. Denn Eierschalen bestehen zu rund 95 Prozent aus Calciumcarbonat. Ob sich das Verfahren für echte Bauteile eignet, müssen weitere Untersuchungen zeigen.