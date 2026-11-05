Manche Dinge in der Natur glänzen und schillern besonders stark. Dazu gehören zum Beispiel Perlmutt und die Panzer bestimmter Käfer.
Schon länger versuchen Forschende, diesen Effekt mit natürlichen Stoffen nachzubilden. Bisher war es schwierig, eine starke Spiegelwirkung mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien zu erreichen. Ein japanisches Forschungsteam hat dafür jetzt ein neues Verfahren entwickelt.Wie die Forschenden im Fachmagazin Advanced Materials schreiben, besteht das Material aus 100 hauchdünnen Schichten. Sie bestehen abwechselnd aus Pektin und winzigen Zellulosefasern. Durch die unterschiedlichen optischen Eigenschaften der beiden Naturstoffe reflektiert die Oberfläche mehr als 95 Prozent des Lichts.
Mögliche Einsatzbereiche sehen die Forschenden zum Beispiel bei Displays, optischen Sensoren und Technologien, mit denen sich Fälschungen erkennen lassen.