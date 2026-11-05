Manche Dinge in der Natur glänzen und schillern besonders stark. Dazu gehören zum Beispiel Perlmutt und die Panzer bestimmter Käfer.

Schon länger versuchen Forschende, diesen Effekt mit natürlichen Stoffen nachzubilden. Bisher war es schwierig, eine starke Spiegelwirkung mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien zu erreichen. Ein japanisches Forschungsteam hat dafür jetzt ein neues Verfahren entwickelt.