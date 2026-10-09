Auch in der Mathematik mischt Künstliche Intelligenz mit:

Gerade hat KI laut der Firma OpenAI mathematische Probleme gelöst und auch die Fachzeitschrift Science berichtet in ihrer neuen Ausgabe über Fortschritte bei Google.

Eine Vereinigung von hunderten Mathematikerinnen und Mathematikern lehnt das allerdings klar ab. In einer Stellungnahme schreibt die erst vor kurzem gegründete "Vereinigung für menschliche Mathematik", dass man die KI-Firma nicht um diese Arbeit gebeten habe. Sie weisen die Behauptung von OpenAI zurück, dass die Veröffentlichung das Fachgebiet voranbringe. Die Vereinigung fordert Mathematiker dazu auf, nicht mit der Firma zusammenzuarbeiten und spricht stattdessen von einer Vision von Wissenschaft, in der das menschliche Verständnis im Mittelpunkt steht.