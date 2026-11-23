Es ist ein über 150 Jahre altes Mathematik-Rätsel - und möglicherweise ist es jetzt gleich mehrfach geknackt worden.

Direkt zwei Leute behaupten, die Riemannsche Vermutung gelöst zu haben, mal mit KI, und mal ohne KI-Unterstützung. Beim wohl berühmtesten Problem der Mathematik geht es um Primzahlen - die nur durch eins und sich selbst teilbar sind. Der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann hatte die Vermutung, dass sie nicht zufällig verteilt sind, sondern dass ein mathematisches Muster dahinter liegt.

Jetzt sagt ein Mitarbeiter des US-Unternehmens Anthropic, dass es mit der firmeneigenen KI Claude die Vermutung bewiesen hat. Die Beweisführung sei allerdings mehr als 250.000 Seiten lang. Auch der Mitarbeiter versteht sie noch nicht ganz. Auch ein Mathematiker aus Rom sagt, dass er eine Lösung für die Riemannsche Vermutung gefunden hat. Er habe zwölf Jahre lang ohne KI daran gearbeitet und seinen Entwurf einem Kollegen der Stanford-Uni gegeben, der ihn gerade prüft. Eigentlich wollten sie das 940-Seiten Manuskript erst nach der Prüfung herausgeben, jetzt ist es auch veröffentlicht worden. Und wird jetzt genauso wie die andere Lösung gecheckt.