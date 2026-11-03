Wer wegen einer Herzschwäche zu einem Arzt oder einer Ärztin geht, macht in Würzburg so ziemlich die gleiche Erfahrung wie in Groningen, Peking oder Ankara.

So lassen sich die Ergebnisse einer Studie von Forschenden der Uni Duisburg-Essen zusammenfassen. Die wollten vergleichen, wie Ärztinnen und Ärzte in den vier verschiedenen Ländern bei der Behandlung vorgehen. Und dabei stellten sie fest, dass das erstaunlich ähnlich ist: Es wurden nicht nur die gleichen Behandlungen empfohlen, die Ärztinnen und Ärzte stellten auch dieselben Fragen. Und selbst Blickkontakt, Körperhaltung und Gesten waren bei den Behandelnden in China erstaunlich ähnlich wie bei denen in der Türkei, den Niederlanden und Deutschland.

Laut den Forschenden könnten Vorbehalte gegenüber medinizischen Fachkräften aus dem Ausland auf falschen Vorstellungen beruhen - die neue Studie zeigt nämlich, wie ähnlich medizinisches Wissen und ärztliche Routinen in verschiedenen Ländern sind. Die Forschenden sagen aber auch, dass sich ihre Untersuchung auf gut ausgestattete Unikliniken in wenigen Ländern konzentriert hat - und auf ein einziges Krankheitsbild.