Eine Männergrippe hittet einfach anders: Das ist ein altes Klischee - doch es könnte was dran sein.

Das sagen Forschende von der McMaster Uni in Kanada. Im Fachmagazin Journal of Infectious Diseases schreiben sie, dass das Immunsystem von Männern anscheinend stärker auf Virusinfektionen wie die Grippe, aber auch Corona oder Zika reagiert. Dementsprechend sei dann eben auch die Entzündungsreaktion stärker.

Zu dem Thema gibt es schon einige Studien. Das Team aus Kanada hat sich jetzt genauer angesehen, wie unterschiedlich männliche und weibliche Mäuse auf das Zika-Virus reagieren. Dabei stellten sie fest, dass Mäuseriche deutlich anfälliger waren für neurologische Reaktionen, wie beispielsweise Schwäche und Lähmungserscheinungen.

Deshalb fordern die Medizin-Fachleute: Wenn Menschen wegen Infektionskrankheiten behandelt werden, sollte das biologische Geschlecht immer berücksichtigt werden - und bei Männern Medikamente gegebenenfalls schneller gegeben werden.