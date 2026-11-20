Zahnseide hält die Zahnzwischenräume sauber, aber diese spezielle kann noch viel mehr: Ein Team aus Hongkong hat eine Hightech-Zahnseide entwickelt, die wie ein kleiner Gesundheits-Checkup funktionieren soll.

Bei ihrem Gerät sitzen Zahnseide-Sticks auf einem größeren Griff, in dem Messgeräte untergebracht sind. In einem Röhrchen im Griff wird Flüssigkeit aus den Zahnzwischenräumen gesammelt, also Speichel, Blut und Bakterien. Das Gerät kann unter anderem Werte zu Harnsäure, Blutzucker, und pH-Wert bestimmen. Und das liefert Hinweise auf mögliche Krankheiten: Zum Beispiel kann zu viel Harnsäure zu Gicht mit Gelenkschmerzen führen, ein erhöhter Zuckerwert kann ein Zeichen für Diabetes sein. Am pH-Wert kann man mögliche Entzündungen im Mund ablesen, die sich auch im ganzen Körper ausbreiten können.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science Advances, dass sie den Zahnseide-Checkup erfolgreich an einer kleinen Personengruppe getestet haben. Jetzt stehen größere klinische Studien an. Wenn alles klappt, soll das Gerät laut den Forschenden in ein paar Jahren auf den Markt. Sie hoffen, dass dann viele Menschen ohne großen Aufwand die eigene Gesundheit besser überwachen können.