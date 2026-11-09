Eine Schönheit im klassischen Sinne war er nicht: Ein Zwergpottwal, der vor rund sechs Millionen Jahren lebte, hatte einen sehr asymmetrischen Schädel.

Das Fossil war in den 1990er Jahren im Süden von Peru entdeckt worden. Ein Team unter Leitung der Uni Zürich hat es nun genauer untersucht. Der Schädel war weder gebrochen, noch war der Knochen irgendwie krankhaft verändert. Außerdem gibt es auch heute noch Wale mit typisch asymmetrischen Schädeln - wenn auch nicht so doll verformt, wie bei dem Urzeit-Wal. Deshalb gehen die Forschenden davon aus, dass die Verformung nicht durch eine Erkrankung zustande kam, sondern einfach die typische Anatomie der Zwergpottwale war: Die Gesichtsknochen, die Augenregion und die Verbindung zwischen Schädel und Halswirbelsäule waren stark verformt. Beide Nasenöffnungen lagen auf der linken Seite des Schädels. Außerdem hatte der Zwergpottwal eine große, nach unten gebogene Schnauze.

Die Kopfform half vermutlich bei der Nahrungssuche am Meeresboden in flachen Küstengewässern.

(Fotohinweis: Symbolbild, das Bild zeigt einen Blauwal.)