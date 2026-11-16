Richtige Freunde können Roboter für Menschen wohl nicht werden, aber wie sehr wir sie akzeptieren, das hängt davon ab, wie sie mit uns interagieren.

Das ist wichtiger als ihre technische Leistung oder zum Beispiel die Sicherheit. Das hat ein Forschungsteam der Universität Potsdam herausgefunden, das Grundlagen der Psychologie mit der Akzeptanz humanoider Roboter in Verbindung gebracht hat.

Wichtig ist die Interaktion, die wir mit den Roboter erleben, und zwar mit all unseren Sinnen und über längere Zeit. Dabei kommt es auf die Stimme an, auf Berührung, Bewegungen und soziale Verhaltensweisen. Und es zählt auch der "erste Eindruck", wie bei einem Menschen.

Zu menschlich sollte das Gerät aber nicht wirken. Dann kann es passieren, dass es Unbehagen und Ablehnung auslöst. Wenn wir aber gute Erfahrungen mit den Robotern machen, dann wächst die Akzeptanz langfristig.