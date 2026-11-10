Eine Demonstration sorgt für andere Erschütterungen im Boden als eine Menge Kinder auf einem Schulhof.

Ein Seismologe von der Uni in Tel Aviv hat Erschütterungen von großen Menschenansammlungen mit dem Alltagsrauschen von Schulen verglichen. Man konnte kurz vor Schulbeginn generell deutliche Schwingungen messen und so sehen, dass sich die Kinder in die Schule bewegten. Die stärksten Erschütterungen im Boden aber spürten die Geräte bei zwei besonderen Ereignisse: Einem Protestmarsch der Black Lives Matter Bewegung mit rund 11000 Teilnehmenden in den USA und einer Pilgerfahrt in Israel mit etwa 100.000 Teilnehmenden. Die Pilgerfahrt endete in einer Massenpanik mit Toten.

Der Forscher vermutet, dass das gemeinsame rhytmische Marschieren bei Demos und Pilgermärschen die Erschütterungen im Boden verstärkt. Auf Schulhöfen sind die Schritte in der Regel weit weniger synchron.

Der Forscher sagt, dass seismische Messnetze in Zukunft Hinweise auf Größe und Verhalten großer Menschenansammlungen liefern könnten. Möglicherweise könnte man damit auch frühzeitig vor Gedränge warnen und so Massenpaniken verhindern.

